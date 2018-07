Situé sur la rue Maurice-Bachand, le centre de production permettra à Masonite d'avoir plus d'espace pour livrer les commandes plus rapidement à ses clients répartis aux quatre coins de la planète, comme l'explique Carlo Fleury, directeur général de la Ville de Windsor.

Actuellement, Masonite avait des entrepôts ici et là, à Windsor, à Drummondville, sur la Rive-Sud [de Montréal]. Sa chaîne d'approvisionnement était relativement complexe et Masonite a l'objectif de répondre à la demande de ses client à l'intérieur de deux semaines , mentionne-t-il.

D'une superficie de 8360 mètres carrés (90 000 pieds carrés), le centre devrait être fonctionnel au printemps 2019.

Masonite louera les locaux et paiera les frais d'exploitation du bâtiment et du terrain fournis par la Ville de Windsor et le Comité de Développement économique de Windsor.