Semaine du 23 au 27 juillet

Lundi 23 juillet

Adam Robert Thomas Le premier album solo du bassiste a atteint le 11e rang de la charte R&B aux États-Unis. Vous pouvez vous attendre à être envoûté par sa voix aux sonorités soul. Genre musical : jazz

Mardi 24 juillet

Portraits of Us Après le lancement de leur premier album, Guard Your Heart, en 2017, le groupe Portraits of Us a enchanté le public avec ses mélodies et ses voix. Ce couple vous fera certainement fredonner ses chansons tout au long du concert. Genres musicaux : Aacoustique, auteur-compositeur

Mercredi 25 juillet

Fallbrigade Leur musique est qualifiée d'audacieuse et d'éclectique. Les cinq membres du groupe Fallbrigade étaient parmi les 10 finalistes du concours CBC Music's Searchlight 2018. Textes imagés et instruments à cordes sont au menu. Genres musicaux : folk, rock

Jeudi 26 juillet

The Long War Lauréat du CBC Music's Searchlight 2017, le groupe vient de produire son premier album, Landscapes. Une invitation à un voyage ponctué de textes riches avec des mélodies et des harmonies qui redéfinissent le genre folk-rock canadien. Genres musicaux : folk, hindi, rock

Vendredi 27 juillet

Jen Hodge All Stars Jen Hodge vous fera bouger! La musicienne de jazz a voyagé à travers le monde et elle a finalement trouvé refuge dans le quartier Gastown de Vancouver.

La scène des Midis Musicaux devant la station de Radio-Canada Photo : Radio-Canada

Semaine du 30 juillet au 3 août

Lundi 30 juillet

Old Soul Rebel Les deux fondatrices de la formation Old Soul Rebel puisent dans leur identité autochtone et afro-américaine pour créer un nouveau monde musical où cohabitent le soul et le rock n’ roll. Genres musicaux : soul, rock 'n' roll

Mardi 31 juillet

Sinclair & Bennett Vous serez tout de suite captivés par le talent musical de ce groupe et particulièrement par la fusion sonore de la guitare de David Sinclair et de l’harmonica de Keith Bennett. Genres musicaux : blues, hot jazz

Mercredi 1er août

​Will Stroet Revivez votre enfance en compagnie de Will Stroet. Le lauréat du prix Juno a offert plus de 1500 spectacles et est reconnu pour sa série télévisée Will’s Jams, présentée en semaine sur CBC Kids. Genre musical : musique pour enfants

Jeudi 2 août

Lonesome Town Painters Venez danser au son de la musique bluegrass traditionnelle du groupe Lonesome Town Painters, où énergie et passion sont assurément au menu. Genres musicaux : bluegrass, folk

Vendredi 3 août

Tanga​ Aimez-vous la musique du monde fusion? Vous adorerez Tanga, un collectif de jeunes musiciens de la côte ouest qui offre un mélange des genres : funk latin, jazz, hip hop, salsa, électro, afro-cubain. Genre musical : musique du monde fusion

Semaine du 6 au 10 août

Lundi 6 août

Pas de concert, jour férié BC Day.

Mardi 7 août

Petunia & The Vipers Petunia & The Vipers est un des meilleurs groupes de musique indie au Canada. Il offre de la musique country à saveur de folk et de rockabilly. Genre musical : indie.

Mercredi 8 août

David Ward Revenu sur la scène musicale avec son album Violet, Gold + Rose, David Ward marie sa voix à une instrumentation onirique, qui vous enchantera. Genres musicaux : funk, soul, blues

Jeudi 9 août

Roy Forbes Depuis les années 1970, Roy Forbes nous entraîne dans sa passion pour une musique énergique et sentie. Cette icône canadienne nous réserve un concert bien spécial. Genre musical : folk

Vendredi 10 août