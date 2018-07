« Le projet va changer ce que vont vivre les gens qui arrivent à l’urgence », affirme-t-elle.

La partie ouest de l'hôpital sera détruite pour faire place à un nouveau département d'urgence, qui offrira plus d’espace et plus d’intimité aux patients.

« Un édifice en ruine »

L’édifice construit en 1969 a bien besoin de rénovations, selon Loretta Lee, une patiente de l’Hôpital.

« L’édifice est en ruines », dit la femme qui vient de recevoir son congé de l’Hôpital après avoir passé la nuit dans les couloirs de l’urgence.

Bien qu’elle soit satisfaite des soins qu’elle a reçus, elle soutient qu’il manque d’espace, qu’il y a beaucoup de va-et-vient et que les patients ont très peu d’intimité.

Le service, qui occupera 1700 mètres carrés, accueille en effet plus de 50 000 patients par année, alors qu’il n'a qu'une capacité de 25 000. La nouvelle salle d’urgence sera trois fois plus grande et pourra accueillir 60 000 patients par an.

Il y aura 66 salles de traitement, ce qui est plus du double du nombre actuel. Deux appareils radiographiques feront aussi leur entrée à l’Hôpital.

« Les employés font de l’excellent travail, mais ils se pilent sur les pieds. Ce n’est vraiment pas le meilleur espace pour que les patients reçoivent les meilleurs soins », explique Sarah Hoffman.

Le gouvernement avait annoncé dans son budget de 2017 un financement de 65 millions de dollars sur quatre ans pour lancer la construction de la nouvelle salle d’urgence.

La conception et les plans de la nouvelle salle d’urgence devraient être terminés dans quelques mois, suivis de la démolition et de la préparation des lieux avant la fin de 2018. Les services d'urgences continueront cependant de fonctionner d'ici l'ouverture de leurs nouvelles installations, en 2023.