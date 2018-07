Depuis le passage de Donald Trump au Royaume-Uni, où des manifestants l’ont accueilli avec la chanson American Idiot de Green Day, le visage de Donald Trump s’est retrouvé associé au mot « idiot » dans Google Images.

Profitant de cette situation, certains utilisateurs de Reddit ont fait un effort concerté pour encourager l’algorithme de Google à renforcer cette association. Pour ce faire, ils ont publié une photo du président américain avec le titre « idiot », à laquelle ils ont attribué des votes positifs.

Comme Google se base sur la popularité d’une photo et sur les mots-clés qui y sont associés sur Internet pour déterminer les résultats de recherche, la photo de Donald Trump a progressé jusqu’à être la première image présentée sur Google Images. D’autres photos de M. Trump ont depuis subi le même sort.

Lorsque qu'on entre le mot « idiot » dans Google Images... Photo : Google

...de nombreuses photos du président américain Donald Trump apparaissent Photo : Google

Cette pratique, appelée Google bombing en anglais, n’est pas inédite. En 1999, elle a été utilisée pour faire apparaître le site de Microsoft lorsque quelqu’un cherchait « plus malfaisant que Satan lui-même » (more evil than Satan himself).

L’ex-premier ministre britannique Tony Blair a aussi goûté à la manipulation d’algorithme en 2005, lorsque son nom a été associé au mot « menteur » (liar). En 2010, c’était au tour de l’ex-président français Nicolas Sarkozy d’y passer avec les termes « trou du cul du web ».

Pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, des membres du groupe r/The_Donald, qui rassemble des supporteurs de Donald Trump sur Reddit, ont associé des photos de Bill Clinton au mot « violeur » (rapist). Ils ont également réussi à unir le logo de la chaîne de nouvelles en continu CNN à l’expression « fausses nouvelles » (fake news).

Pour que les photos issues d’une manipulation d’algorithme continuent d’apparaître dans les résultats de recherche, les internautes doivent continuer d’alimenter en votes leurs photos. La plupart des manipulations d’algorithme finissent donc par se corriger d’elles-même avec le temps, à mesure que les internautes se désintéressent d’un phénomène.