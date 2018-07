Des musiciens originaires de Clare, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, avaient organisé une soirée sous le thème d’un bal de finissants des années 1950 pour les résidents du foyer de soins.

En plus de la musique de Buddy Holly, des Everly Brothers et d’Elvis Presley, on avait mis le paquet pour recréer l’époque, avec un habillement hautement stylisé et des coiffures d’époque.

Le groupe Bamtam and The BeBops a ramené dans le temps les résidents de la Villa acadienne. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

La plupart des résidents du foyer de soins de la Villa acadienne et des membres de la communauté venus pour le spectacle se souviennent de cette époque, de leur bal des finissants et des chansons.

Et lorsqu'il y a de la musique, il y a de la danse, la spécialité de Jean Cottreau. J'avions eu des médailles de danse un temps quand j'étions jeune , se vante l’octogénaire.

Emma et Jean Cottreau ont été la reine et le roi du bal. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

Tous les jours, M. Cottreau se rend au foyer pour rendre visite à sa femme Emma. Ce spectacle est l’occasion de danser une fois de plus avec son épouse, comme lorsqu’il se sont mariés il y a 48 ans.

Il s'agit de la quatrième soirée de ce genre que Briand Melanson et Danielle LeBlanc, tous deux originaires de Clare, présentent dans un foyer de soins. Ils en ont organisé trois à Toronto, où ils habitent.

Avec leur groupe Bamtone and The BeBops, c’était la première fois qu’ils régalaient de la sorte les résidents du foyer de Meteghan.

Briand Melanson, du groupe Bamtone and the BeBops. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

Mon père avait vécu ici les deux dernières années de sa vie. Ici, à la Villa acadienne , raconte Briand Melanson.

Pour le musicien aussi, il s’agissait en quelque sorte d’un retour dans le temps.

Moi, quand je m'en venais ici, tous les dimanches, je venais avec ma cousine Joan et on chantait des chansons pour les résidents , dit-il.

Le groupe Bamtone and the BeBops à la Villa acadienne. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

Sur scène, aux côtés de Briand Melanson, on retrouve sa conjointe Danielle LeBlanc et leur amie de Toronto, Stephanie Guest.

Danielle LeBlanc, du groupe Bamtone and the BeBops. Photo : Radio-Canada/Paul Légère

Ce soir, j'ai dansé avec une femme. Elle n'agissait pas beaucoup, mais là, elle a commencé à chanter un petit peu , raconte Danielle LeBlanc. C'est ces moments-là qui comptent.

Le grand moment de la soirée a été le couronnement du roi et de la reine du bal : sans surprise, Emma et Jean Cottreau.

D’après un reportage de Paul Légère