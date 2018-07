L'ancienne première dame a annoncé jeudi son implication en tant que coprésidente de When We All Vote (Quand nous votons tous). L'organisation non partisane à but non lucratif fera campagne sur internet et en personne pour faciliter l'inscription des citoyens qui veulent voter à l'automne.

Les démocrates espèrent tirer profit de l'insatisfaction des électeurs progressistes envers les politiques du président Donald Trump en matière d'immigration, de soins de santé et d'autres questions sociales pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat le 6 novembre.

Mme Obama est depuis longtemps l'une des personnalités les plus populaires du Parti démocrate, mais elle a déjà écarté la possibilité de se porter candidate à la présidence.

Elle a gardé un profil bas depuis qu'elle a quitté la Maison-Blanche, l'année dernière, et on ne sait pas encore si elle appuiera activement certains candidats démocrates en vue des élections de mi-mandat.

Elle avait fait campagne pour la démocrate Hillary Clinton dans les dernières étapes de la course présidentielle de 2016.

Dans ma famille, voter était une responsabilité sacrée, que nous n'avons jamais tenue pour acquise. Je suis ravie de faire partie de When We All Vote pour inspirer tous les électeurs admissibles et leur permettre de faire entendre leur voix. Michelle Obama

Plusieurs autres personnalités sont impliquées dans la campagne, dont l'acteur Tom Hanks, le compositeur Lin-Manuel Miranda, les chanteurs Janelle Monae, Faith Hill et Tim McGraw ainsi que le joueur de basketball Chris Paul.