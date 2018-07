L’appel concerne des décisions de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2015 et de celle de la Cour d’appel de la province en 2017. Des interdits de publication empêchent de dévoiler les détails de l’affaire, mais la Cour laisse entendre qu’il s’agit d’allégations déposées en 2011 contre quatre agents de la GRC.

Après l’enquête sur les homicides de six hommes liés à des gangs de rue dans un appartement d'une tour résidentielle, à Surrey, en octobre 2007, les agents ont été accusés d’abus de confiance, d’entrave à la justice et de fraude.

Quatre des victimes étaient connues de la police. Deux étaient des passants innocents.

Accusations multiples

Le policier au centre de l'affaire, le sergent Derek Brassington, fait face à sept chefs d'accusation, dont ceux d'abus de confiance, de tentative d'entrave à la justice et de fraude. Il aurait, entre autres, demandé des remboursements auxquels il n'avait pas droit et placé un témoin dans une situation dangereuse et compromettante.

Son superviseur de l'époque, le sergent d'état-major Dave Attew, fait face à six chefs d'accusation, dont ceux d'abus de confiance, de tentative d'entrave à la justice et de fraude.

Deux autres policiers, les caporaux Paul Johnston et Danny Michaud, ont été accusés d'abus de confiance et d'entrave à la justice pour avoir, entre autres, induit en erreur les agents de la Police provinciale de l'Ontario qui ont été chargés de l'enquête.

En décembre 2017, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a suspendu les accusations de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre contre Jamie Bacon dans l'affaire « Surrey six ». La plupart des raisons de cette suspension ont été scellées par un juge qui a indiqué que c'était en partie à cause de la manière dont la GRC avait géré des informations confidentielles.

Le procès des agents de police devait débuter en 2013, mais a été retardé à plusieurs reprises.

La Cour suprême du Canada rendra sa décision vendredi matin à 6 h 45, heure du Pacifique.