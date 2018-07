Un texte de Mario De Ciccio

Tous les ans, lors de la rencontre des premiers ministres canadiens, le Conseil de la fédération récompense une personne par province et territoire pour « des réalisations exceptionnelles, des pratiques novatrices et l’excellence en alphabétisation ».

C’est un honneur de recevoir ce prix, selon Isabelle Salesse, mais ça l’est encore plus de le recevoir quelques semaines après la mort de son bon ami, le Franco-Yukonnais Rock Brisson.

Rock Brisson avait gagné le même prix en 2006 pour son implication dans le monde de l’alphabétisation en tant qu’élève et modèle de persévérance.

« Rock avait fait un travail exemplaire à partir du moment où il a appris à lire et à écrire à l’âge de 47 ans, avec l’AFY », raconte Isabelle Salesse. « Il a représenté ce dossier-là dans les écoles, il était allé faire des présentations pour parler de son expérience, pour parler de ses difficultés, pour encourager les jeunes à ne pas lâcher quoiqu’il arrive. »

Quand j’ai su que j’allais recevoir le prix [il y a quelques semaines], je l’ai appelé à l’hôpital pour lui dire “Rock, j’ai eu le prix”. Il était super content. Isabelle Salesse, lauréate du Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération

Écoutez l’entrevue avec Isabelle Salesse :

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le travail continu

Isabelle Salesse a surtout été nommée à cause de son travail au sein du service d’orientation et de formation des adultes de l’AFY. Elle a contribué au développement de plusieurs outils pour faciliter l’apprentissage du français en milieu bilingue.

Cependant, le travail n’est pas terminé selon elle et beaucoup de lacunes existent encore, notamment au niveau de l’informatique.

« On a eu un immigrant en processus d’immigration, il ne savait pas lire et écrire. Quand il a eu des soucis pour son dossier, on nous a dit que la seule chose qu’il devait faire c'était d’aller sur le site web pour trouver de l’information », explique Isabelle Salesse.

« Il y a des aberrations dans notre système, parce qu’on part du principe que la technologie c’est tout aujourd’hui, mais il y a encore des gens qui ont besoin d’aide », croit la directrice générale. « Je ne crois pas qu’il y a assez d’investissement mis dans ces dossiers-là. »