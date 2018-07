Un texte de François Le Blanc

Mika Cyr a reçu la nouvelle mardi soir, alors qu’il était chez lui, à Sainte-Anne-de-Madawaska. L’appel de son agent, Nicola Riopel, l’a réjoui.

J’étais vraiment content. Je vais continuer à travailler fort cet été et continuer à m’entraîner pour être prêt quand je vais arriver à Phoenix. Mika Cyr

Le hockeyeur de 19 ans n’a pas le choix d’adopter cette attitude, car ce n’est qu’une invitation et il devra se surpasser pour se faire remarquer par la direction des Coyotes.

En audition à Phoenix

Mika Cyr a été ignoré lors des deux derniers repêchages de la LNH, malgré de bonnes performances dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Des blessures l’ont ralenti et ont diminué sa valeur auprès des recruteurs. Il a tout de même attiré l’attention des Coyotes de l’Arizona, qui l’ont invité à leur camp de développement, à la fin juin.

Mika Cyr a inscrit 40 points en 44 parties la saison dernière, malgré les blessures. Photo : LHJMQ

J’ai travaillé fort pendant toute la semaine , explique Cyr. J’ai posé des questions et ils voyaient que je voulais vraiment m’améliorer chaque jour. Puis à la fin de la semaine, on a joué un match intraéquipe et j’ai vraiment bien joué, une de mes meilleures parties de l’année. Ça faisait longtemps que je n’avais pas joué à cause de mes blessures. Je me suis vraiment surpassé.

Il a suffisamment impressionné la direction des Coyotes pour être invité à participer à la prochaine étape : le camp des recrues, au début du mois de septembre.

D’ici là, Mika Cyr aura beaucoup de travail à faire : améliorer sa vitesse et augmenter sa masse musculaire. Il s’est entraîné dans une école de patinage de puissance (du « Power Skating ») avec une spécialiste, Julie Robitaille. En plus, il s’entraîne chez lui, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Il s’est d’ailleurs acheté de l’équipe de CrossFit pour parfaire son entraînement.

Je ne vais pas trop patiner. Je vais me concentrer sur mon entraînement hors glace. Et puis, avant d’aller en Arizona en septembre, je vais participer au camp des Wildcats de Moncton et j’aurai du temps sur la glace. Je vais être prêt , affirme Cyr.

Mika Cyr sera au camp d'entraînement des Wildcats de Moncton à la mi-août. D'ici là, il s'entraînera surtout en gymnase pour augmenter sa masse musculaire. Photo : Radio-Canada

Gagner des muscles

Cette année, je m’entraîne aussi pour éviter les blessures. Je fais beaucoup d’étirements et je prends soin de mon corps , mentionne le jeune homme. Au cours des dernières années, la malchance l’a frappé plus souvent qu’à son tour avec des blessures à l’épaule et au genou.

S’il peut éviter la clinique médicale, Mika Cyr peut être très dangereux. Durant la saison 2016-2017, le joueur de centre a inscrit 21 points en 35 matchs. L’année suivante, c’était 40 points en 44 parties. Le Madawaskayen était même, pendant quelques semaines, un des meilleurs marqueurs de la LHJMQ et a participé à la série Canada-Russie en novembre dernier.