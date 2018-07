Dans un communiqué publié jeudi après-midi, la municipalité annonce son intention de faire respecter son règlement d’urbanisme interdisant l’affichage de nature politique ou partisane en dehors des périodes électorales.

Des affiches antilibérales et anticaquistes ont fait leur apparition dans quatre circonscriptions du Québec en début de semaine, dont celle de Taschereau, dans la capitale.

La Ville demande à la coalition syndicale derrière l’initiative de les retirer le plus rapidement. Le refus d’obtempérer pourrait se traduire par une amende de 2000 $ par jour par affiche illégale.

La coalition regroupe le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat des métallos, le Syndicat canadien des employées et employés professionnels et de bureau, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, l'Alliance de la fonction publique du Canada et le Syndicat québécois des employées et employés de services.

Leur campagne vise à rappeler les « dommages causés » par le Parti libéral du Québec et les « dégâts promis » par la Coalition avenir Québec.