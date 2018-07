Les gendarmes disent que l’Équipe de récupération sous-marine a découvert le corps environ 40 mètres en dessous de la surface de l’eau vers 16 h mercredi.

« La GRC de Coquitlam et nos services aux victimes font tout leur possible pour soutenir la famille. Comme vous pouvez l’imaginer, elle est très bouleversée » a déclaré le caporal Michael McLaughlin par communiqué.

Les plongeurs de la GRC ont fouillé le lac mercredi pour tenter de retrouver l’homme de Surrey disparu mardi après-midi.

Selon M. McLaughlin, un groupe de cinq jeunes se divertissaient sur des dispositifs de flottaison quand l’homme, qui n’était pas un nageur habile, a disparu.

Personne n’a vu l’homme en difficulté, a dit le gendarme. Aucune personne du groupe n’était sous l’influence d’alcool ou de drogues et il n’y a pas de soupçons qu’un crime ait eu lieu.

Il s’agit de la troisième noyade en quelques jours en Colombie-Britannique où les gens tentent de se rafraîchir en pleine vague de chaleur.

« Tant que notre été chaud se poursuit, nous aimerions rappeler à tous de faire attention près de nos lacs et de nos rivières », a déclaré M. McLaughlin. « Même un endroit populaire et bien géré comme le lac Buntzen comporte des risques. Le bon jugement et l'utilisation de dispositifs de flottaison autorisés pourraient sauver une vie. »