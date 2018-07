L’arrestation a eu lieu dans le stationnement d’un motel du centre-ville.

La police avait été informée de la présence du suspect à Sudbury et du fait qu’il avait probablement une arme à feu en sa possession.

M. Proulx était en compagnie de deux femmes, Angele Proulx et Leah Ricard et leur véhicule contenait, selon la police, une petite quantité de drogues illégales et un faux pistolet.

Il fait face à trois chefs d’accusation, soit l’entrave à un agent de la paix, la possession d’une substance contrôlée et le bris de probation.