Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Dans le jugement de 16 pages de l'arbitre, Me Richard Mercier, on y apprend que des employés ont dénoncé M. Rioux-Lagacé à leur contremaître en décembre 2015. En janvier 2016, Viandes duBreton a demandé la collaboration de la Sûreté du Québec dans cette affaire.

À la fin du mois, l'entreprise a procédé à la fouille du casier de Jean-Philippe Rioux-Lagacé. Du cannabis enveloppé dans du papier cellophane et une balance numérique ont été trouvés par Jessica Dubé, directrice des ressources humaines de l'entreprise à l'époque, dans la poche intérieure du manteau de l'employé. Elle était accompagnée de contremaîtres de l'entreprise qui agissaient comme témoins.

Jean-Philippe Rioux-Lagacé a alors déposé un grief afin de contester la fouille en question ainsi que son congédiement de l'entreprise. L'employé en appelait au respect et au droit de sa vie privée.

Jean-Philippe Rioux-Lagacé, dit « le facteur », contestait la fouille de son casier et son congédiement auprès du tribunal d'arbitrage. Photo : Radio-Canada/Patrick Bergeron

Or, Me Richard Mercier en est venu à la conclusion que l'employeur avait des motifs raisonnables de procéder à la fouille, malgré le désaccord du syndicat de l'entreprise, et a rejeté le grief de Jean-Philippe Rioux-Lagacé. Dans son jugement, il est indiqué que l'employeur devait s'assurer que cet opérateur de charriot élévateur (...) ne représenterait pas un danger pour lui et ses collègues .

Avant le congédiement de M. Rioux-Lagacé, l'employeur avait présenté un avis de conformité et de conditions de retour au travail. Toutefois, l'opérateur de charriot élévateur avait refusé de signer l'avis, notamment parce que l'employeur lui demandait de se soumettre à des tests de dépistage de drogue sur une période de trois ans.

Trois autres employés avaient été visés par la fouille en question. Deux d'entre eux étaient également en possession de drogue sur les lieux de travail.

Le « facteur »

Me Mercier indique par ailleurs que les activités illicites de M. Rioux-Lagacé étaient bien connues de ses collègues. Ces derniers lui auraient même donné le surnom du « facteur ».

À la suite de la décision rendue par le tribunal d'arbitrage, l'entreprise Viandes duBreton a fait savoir par courriel que cette décision du tribunal administratif vient appuyer [sa] politique de "tolérance zéro" en ce qui a trait à la consommation de drogue et d'alcool .

Tous nos employés ont été informés de cette politique qui veille à un milieu de travail sécuritaire et sain pour l'ensemble des gens qui travaillent chez nous. Nous ne pouvons permettre un comportement qui viendrait compromettre la sécurité de nos gens et nos interventions vont en ce sens. Claire Michaud, directrice des communications et du marketing chez Viandes duBreton

Jurisprudence

Me Clément Massé, avocat louperivois en droit du travail, est d'avis que la décision rendue par le tribunal d'arbitrage pourrait faire jurisprudence à l'avenir.

Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que [Me Mercier] a reconnu le droit de l'employeur d'intervenir et de faire une inspection lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a des activités liées à la drogue dans son établissement. Me Clément Massé