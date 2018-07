Le quotidien précise que « la note finale tient compte de quatre critères : la durée moyenne du séjour (nombre d'heures passées aux urgences); le pourcentage de séjours de 48 heures ou plus; le pourcentage des patients âgés de 75 ans ou plus; le pourcentage de cas sur civière qui requièrent une hospitalisation. »

Le classement qui compile des données de 2017 à 2018 donne un D+ à l'Hôpital de Hull et un C- à celui de Gatineau, soit les notes parmi les plus basses dans la province. C'est toutefois au site Glen du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) que revient la plus mauvaise note de toute la province (tous hôpitaux confondus) avec un D.

Parmi les hôpitaux à mission régionale, l'Hôpital de Hull enregistre une durée moyenne aux urgences de 18 h 30, contre 17 h 54 pour celui de Gatineau, le pire étant Saint-Jérôme avec 21 h 30 et le meilleur, l'Hôpital régional de Rimouski avec 7 h 36.

Ce sont 20 248 patients en soins ambulatoires - ceux qui n'ont pas de symptômes trop graves - qui ont été pris en charge à l'Hôpital de Hull, contre 22 538 à celui de Gatineau. De ce point de vue, l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé à Laval enregistre le nombre le plus important de prises en charge de patients en soins ambulatoires avec 52 417 patients.

Pour ce qui est du nombre de patients sur une civière, donc les cas les plus graves, l'Hôpital de Hull en a reçu 14 799, un nombre relativement bas par rapport aux autres hôpitaux à mission régionale et bien en deçà de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé avec 32 520 patients. Pour sa part, l'Hôpital de Gatineau en a reçu 16 860.

De meilleurs hôpitaux ailleurs en Outaouais

Ailleurs en Outaouais, les hôpitaux de Pontiac et de Maniwaki font plutôt bonne figure. L'Hôpital de Maniwaki obtient un B+ avec une durée moyenne aux urgences de 11 h 18, 13 123 patients ambulatoires et 3431 autres sur une civière. Les urgences se sont même améliorées par rapport à la période 2016-2017.

Pour sa part, les urgences de l'Hôpital de Pontiac obtiennent un B avec une durée moyenne du séjour de 9 h 54, 11 010 patients en ambulatoires et 1570 sur une civière.

Plus de détails à venir