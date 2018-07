Au moment où le tiers des Québécois se préparent à profiter des deux semaines de vacances de la construction et à prendre les routes d’assaut, la SQ lance donc un appel à la vigilance et demande aux citoyens de redoubler de prudence.

Le Service de police souhaite ainsi prévenir la répétition du scénario de l'an dernier, où 19 personnes sont mortes sur les routes du Québec au cours des vacances de la construction, le pire bilan des cinq dernières années. Les accidents de la route avaient aussi fait 68 blessés au cours de cette période.

Nombre de collisions mortelles durant les vacances de la construction 2017 : 19

2016 : 11

2015 : 15

2014 : 14

2013 : 11 Source : SQ

« C’est définitivement l’une des choses les plus difficiles qu’un policier ou une policière va faire dans la vie, c’est d’aller annoncer un décès dans une famille, encore plus lorsqu’il s’agit d’une jeune personne, explique le capitaine de la SQ Paul Leduc. Ça détruit des vies, ça laisse des marques pour le reste de la vie des survivants. Donc, ce que l’on veut, c’est qu’il n’y en ait pas de décès et on n’aura pas à faire ces annonces-là. »

La SQ rappelle que les trois principales causes d’accidents de la route sont :

la vitesse;

la conduite avec les facultés affaiblies;

le téléphone intelligent au volant.