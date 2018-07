Le chantier a commencé à la mi-juin et s’échelonnera jusqu’au 6 septembre. Au total, six plongeurs sont sur les lieux pour exécuter les travaux de coffrage et de bétonnage. Ils doivent aussi procéder à l’empierrement du fond marin pour limiter l’érosion.

Un travailleur de l'entreprise Atlantique sous-marine attend qu'un plongeur remonte du fond de la rivière. Photo : Radio-Canada

C’est l’entreprise Atlantique sous-marine qui a obtenu ce contrat de 740 000 $ du ministère des Transports.

Il ne s’agit pas d’un chantier particulièrement compliqué pour cette entreprise puisque le courant dans ce secteur de la rivière est plutôt faible et parce qu’il n’y a pas d’espace clos.