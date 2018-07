Un texte de Piel Côté

La Ville aimerait mener ce projet à bien en 2019. Les plans et devis sont terminés, tout comme la conception.

La prochaine étape sera l'appel d'offres, mais le directeur à la gestion des eaux et de l'environnement du territoire, Stéphane Lacombe, a indiqué que la Ville devait trouver le financement nécessaire au projet.

Cet agrandissement permettra d'augmenter les réserves d'eau de la Ville et de suffire aux nouveaux développements résidentiels.

« Notre problème à l'usine centre, c'est l'emmagasinement de nos réserves. On a une très très faible autonomie, donc on est vulnérable au niveau de la protection incendie. Il faut absolument qu'on soit en mesure de répondre aux nouvelles normes et à la nouvelle règlementation », fait savoir Stéphane Lacombe.