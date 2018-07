Un texte de Catherine Poisson

Ce résultat n'est pas surprenant pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Les temps d'attente moyens de 5 h à l'Hôpital d'Amqui et de 5 h 06 à l'Hôpital de Matane sont stables depuis quelques années, selon la conseillère aux communications, Ariane Doucet Michaud.

Au Bas-Saint-Laurent, d'année en année on a toujours des délais d'attente assez petits. Je pense qu'il y a une excellente coordination entre l'urgence et les étages explique-t-elle.

Il n'y a aucun séjour de plus de 24 h à l'urgence de Matane, alors quand les personnes sont référées aux étages pour de plus grandes investigations, c'est fait rapidement aussi. Ariane Doucet Michaud, conseillère aux communications du CISSS du Bas-Saint-Laurent

La conseillère précise toutefois que l'attente est moins longue à l'Hôpital de Trois-Pistoles, avec une moyenne de 4 h 36, mais que cet établissement peut difficilement être comparé à ceux de Matane et Amqui puisqu'on n'y retrouve pas d'hospitalisation ni de département spécialisé.

Un médecin marchant dans un corridor d'hôpital. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

En Gaspésie, c'est à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts où l'on attend le moins longtemps aux urgences. Le délai moyen est de 7 h 36, selon les données fournies par le CISSS de la Gaspésie.

En contrepartie, le temps d'attente moyen est de 13 h 12 à l'Hôpital de Maria. Les hôpitaux de Gaspé et Chandler affichent quant à eux des moyennes respectives de 8 h 54 et 9 h 36.

Plus de 16 h d'attente à Baie-Comeau

C'est sur la Côte-Nord où on attend le plus longtemps aux urgences dans l'Est-du-Québec.

Selon les données du CISSS de la Côte-Nord, le temps d'attente dans les deux principaux hôpitaux de la région dépasse 10 heures. La moyenne est de 16 h 30 à l'Hôpital Le Royer de Baie-Comeau, et de 10 h 42 à l'Hôpital de Sept-Îles.

Dans les établissements plus petits, comme ceux de Fermont et Forestville, l'attente moyenne aux urgences est d'un peu plus de 7 heures.