M. Selway qualifie d’inexcusable la série d’erreurs relatées dans un rapport sur la mort du technicien de scène Scott Johnson, le 16 juin 2012.

L’homme de 33 ans a été tué lorsque la structure de la scène où devait se produire Radiohead au parc Downsview s’est effondrée soudainement.

Après deux procès, toutes les accusations qui avaient été déposées contre le promoteur Live Nation, l’ingénieur Domenic Cugliari et la firme de construction Optex Staging ont été abandonnées l’an dernier, en raison de délais judiciaires trop longs.