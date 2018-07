Le constructeur automobile Ford dit qu'environ 550 000 voitures et VUS en Amérique du Nord, dont près de 37 000 au Canada. Ces véhicules pourraient se déplacer tout seuls en raison d'un problème d'embrayage. Le rappel concerne des Ford Fusion de 2013 à 2016 et des Ford Escape de 2013 et 2014.