Le film qui a obtenu six Oscars en 2017 avait lui aussi été présenté à Venise et voyait là encore Ryan Gosling tenir la vedette.

Le Canadien se trouve très loin du jazz avec First Man. Le long métrage raconte quelques années de la vie de l'astronaute américain Neil Armstrong, premier homme à avoir marché sur la Lune.

Ci-dessous la bande-annonce (en anglais) de First Man

« C'est un vrai privilège que de pouvoir présenter en première mondiale le nouveau film, très attendu, de Damien Chazelle », a déclaré le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, cité dans un communiqué.