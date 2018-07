La Municipalité a mis ce programme sur pied dans le cadre de sa stratégie énergétique. Quelques municipalités seulement offrent ce service au Québec.

Jean-Michel Leblanc, chargé de projet en efficacité et développement énergétiques, Municipalité Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Selon Jean-Michel Leblanc, chargé de projet en efficacité et développement énergétiques à la Municipalité Îles-de-la-Madeleine, le vent omniprésent fait gonfler la facture de chauffage. On a une saison de chauffage qui est beaucoup moins intense qu'à Montréal et Québec, mais on a une consommation d'énergie par maison qui est à peu près équivalente à cause du vent , explique-t-il.

Plan de maison, graphique, cadastre, Jean-Michel Leblanc dispose de plusieurs outils pour trouver la meilleure stratégie énergétique pour les résidents qui viennent le consulter.

Maison en rénovation aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Depuis avril, il en a rencontré une cinquantaine. On va leur proposer des mesures qui ne coûtent pas cher, comme orienter ses fenêtres au sud ou avoir des thermostats électroniques dans la rénovation , précise-t-il.

D'autres facteurs sont aussi à considérer en région éloignée, comme les coûts de transport des matériaux de construction. Ça fait partie des défis pour la construction et la rénovation, donc quand on fait des mesures d'efficacité énergétique, on veut s'assurer que ce soit rentable , indique Jean-Michel-Leblanc.

M. Leblanc dirige aussi les propriétaires vers les programmes d'aide disponibles.

Installation pour des tests d'infiltrométrie Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Patrick Petitpas, conseiller-évaluateur du programme Réno-Climat géré par Transition énergie Québec, évalue la cote énergétique des maisons, ce qui permettra plus tard de déterminer la subvention qui sera accordée.

Par exemple, un test d'infiltrométrie permet d'évaluer le niveau d'étanchéité et d'isolation de la maison.

Avec les informations de Philippe Grenier