Début juillet, des analyses ont montré que l’eau était « fortement contaminée » par la bactérie E. coli et il a été recommandé au public de ne pas s’approcher de ces lieux.

Nous pensons que c’est probablement la principale cause et probablement le problème, a expliqué Andrew Grice, directeur de Hamilton Water, au sujet de la valve défectueuse. Nous avons depuis fermé la valve et vu l’écoulement s’arrêter.

Des équipes ont aussi colmaté la fuite dans le réservoir sous-terrain situé près des rues Main et King mercredi.

Andrew Grice ajoute que les employés municipaux font d’autres vérifications pour s’assurer que la contamination ne venait pas également d'ailleurs. Nous ne voulons pas juste plier bagage et partir et peut-être manquer quelque chose , a-t-il dit.

Mercredi, les employés de la Ville ont aussi passé une bonne partie de la journée à nettoyer une couche de boue grise malodorante qui flottait à la surface du ruisseau.

Il s‘agissait principalement d’algues et de matières en décomposition, pas de déchets, selon Andrew Grice.

La santé publique de Hamilton continue de dire aux résidents de ne pas s’approcher et de ne pas toucher l’eau du ruisseau et de Cootes Paradise.