Dans une vidéo de sept minutes intitulée A Request to Kanye West, on entend la voix de la nouvelle coqueluche québécoise expliquer en anglais sa démarche artistique, son ascension fulgurante et son apparence parfois polarisante.

« Je veux juste briser les codes de la musique, explique-t-il. Je me moque des genres, des styles de musique. Rap, hip-hop, heavy metal, rock, classique, jazz : ce sont tous la même chose pour moi. » L'artiste frondeur avait aussi tenu ce discours en recevant le prix Félix-Leclerc durant les Francos de Montréal, en juin dernier.

Faisons de l'art. Changeons le monde ensemble. Changer le monde est facile. C'est juste que personne n'a le cran de le faire. Hubert Lenoir, dans la vidéo

La narration comme les digressions défilent sur des images de l’artiste tournant sur lui-même en habit soyeux du 17e siècle, qui serait son costume de Mozart « l'aidant à écrire ». En arrière-plan se profile la ville de Québec, d'où est originaire le chanteur.

Kanye, je ne sens plus la douleur. Devine quoi? Je me sens libre. Kanye, texte-moi. Hubert Lenoir, dans la vidéo

Dans ce long message publié aussi sur le site d'ID Vice, Hubert Lenoir n'est pas dithyrambique à l'égard du rappeur. En ouverture, il se distance des propos politiques de ce dernier.

Pour l'heure, Kanye West n'a pas réagi sur sa plateforme de prédilection, Twitter. En fait, celui qui peut dégainer d'innombrables gazouillis en une seule journée n'a pas tweeté depuis le 15 juillet dernier.