Selon Erin Rees, porte-parole de Suncor, le gaz en question est du sulfure d’hydrogène.

Ce gaz est toxique, corrosif et inflammable. Il est incolore et son odeur ressemble à celle d’oeufs pourris.

Plusieurs employés et contractants se trouvaient à proximité de la fuite, selon la porte-parole, et ont été évalués par le personnel de Suncor et de Services Santé Alberta.

Quelques-uns d’entre eux ont dû être transférés à l’hôpital pour des examens médicaux supplémentaires, mais Mme Rees dit que tous devraient être autorisés à quitter l’hôpital.

Elle ajoute qu’une enquête sera menée pour déterminer la cause de la fuite.