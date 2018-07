L'Ontario demande le statut d'intervenant dans le cadre de la poursuite.

M. Ford a fait cette déclaration jeudi à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick, où les premiers ministres provinciaux sont réunis pour le Conseil de la fédération.

C'est une mauvaise taxe pour les familles et les entreprises. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

[Cette alliance avec la Saskatchewan] est un signe d'unité et envoie un message clair au gouvernement fédéral , a ajouté M. Ford.

Le premier ministre ontarien avait déjà annoncé sa décision de sortir sa province du marché du carbone commun avec le Québec et la Californie. En campagne électorale, il avait par ailleurs promis de s'opposer à toute taxe carbone fédérale.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe Photo : Radio-Canada

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a renchéri, jeudi, en disant que l' approche unique d'Ottawa et de sa taxe carbone ne répondait pas aux besoins économiques divers d'un énorme pays comme le Canada.

Une taxe carbone ne réduit pas les émissions, mais va nous coûter des emplois. Scott Moe, premier ministre de la Saskatchewan

Selon un communiqué commun de la Saskatchewan et de l'Ontario, le fédéral cherche à imposer sa taxe carbone de façon arbitraire , et cette taxe ferait augmenter le coût de presque tous les produits et les services dont les gens ont besoin chaque jour .

Trudeau fera-t-il cavalier seul?

Ottawa a donné jusqu'au 1er septembre aux provinces qui n'ont pas leur propre système de réduction des émissions pour adhérer au sien, qui prévoit l'imposition d'une taxe carbone.

Dans le cas de l'Ontario par exemple, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué qu'il imposerait la taxe fédérale et retournerait les revenus directement aux Ontariens.