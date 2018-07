La marche entamée le 15 juillet à la Première Nation Ginoogaming dans le nord-ouest ontarien passera par le pont Nipigon vers 10 h.

Dans un communiqué, la PPO prévient que la traversée du pont pourrait prendre plus longtemps que d’habitude.

Organisée par les communautés autochtones Long Lake #58 et Ginoogaming, la marche est une activité de sensibilisation à divers enjeux sociaux et économiques, dont la dépendance aux drogues et à l’alcool, le racisme, le suicide, les survivants des pensionnats autochtones et les femmes autochtones disparues et assassinées.

Elle prendra fin le 21 juillet à la Première Nation de Fort William, au sud de Thunder Bay.