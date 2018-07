Dans une lettre datée du 18 juillet, Brian Gallant, affirme qu’il faut réduire les barrières au transport du vin, de la bière et des spiritueux pour donner un plus grand choix aux consommateurs et un plus grand marché aux producteurs.

Les Canadiens s’attendent à des changements à ce sujet, explique le premier ministre. Il ajoute sans équivoque que le Nouveau-Brunswick est prêt à prendre des mesures considérables dans cette direction.

Pourtant, il y a trois mois à peine, le Nouveau-Brunswick a remporté sa cause en Cour suprême contre Gérald Comeau. Ce dernier contestait la limite imposée à la quantité d’alcool que les Néo-Brunswickois peuvent apporter des autres provinces.

La Cour suprême a donné raison au Nouveau-Brunswick pour son ancienne loi en vertu de laquelle M. Comeau avait écopé d’une amende de 240 $ pour avoir apporté au Nouveau-Brunswick une trop grande quantité d’alcool acheté au Québec, soit plus de 340 bouteilles de bière et 3 bouteilles de spiritueux.