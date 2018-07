Une analyse de Fannie Olivier, correspondante parlementaire

Avec son nouveau cabinet, Justin Trudeau a fait grossir les rangs de son armée de première ligne de cinq soldats. Il mise sur trois Ontariens (Bill Blair, Mary Ng et Filomena Tassi), un Britanno-Colombien (Jonathan Wilkinson) et un Québécois (Pablo Rodriguez) pour prendre part à la mêlée générale.

Il leur fait confiance pour gérer leur portefeuille respectif, mais aussi pour avoir un écho auprès de l’électorat.

Pablo Rodriguez – coprésident de la campagne de Justin Trudeau au Québec en 2015 – vient remplacer Mélanie Joly comme interlocuteur du milieu culturel. Sa voix sera différente, mais il risque de répéter les mêmes mots qu’elle, puisque la politique du gouvernement Trudeau sur Netflix ne bougera pas d’un poil. Le premier ministre espère malgré tout qu’il sera assez habile pour en faire un sujet clos aux élections de l’an prochain au Québec.

L’arrivée de trois nouveaux ministres issus de l’Ontario n’est pas anodine : c’est là où la bataille risque d’être la plus serrée pour les troupes libérales. Elles veulent éviter de perdre du terrain, particulièrement dans les banlieues de Toronto, où les conservateurs d’Andrew Scheer ont l’intention de faire des gains.

Pour ce qui est de la Colombie-Britannique, où les libéraux risquent d’être écorchés en raison de leur décision controversée d’acheter de pipeline Trans Mountain, l’arrivée d’un ministre des Pêches issu de l’Ouest pourra peut-être limiter les dégâts.

Jim Carr devient ministre de la Diversification du commerce international. Photo : Radio-Canada

Priorité à l’économie, la sécurité et l’immigration

Mais le remaniement nous donne aussi des indices sur les enjeux-clés sur lesquels Justin Trudeau espère se battre l’an prochain.

D’abord, l’économie. Avec le repli protectionniste des États-Unis de Donald Trump, il lui fallait du renfort. Il a donc confié à Jim Carr la Diversification du commerce international et à une nouvelle venue, Mary Ng, la Promotion des exportations.

Il espère ainsi tenter de prouver aux électeurs qu’il ne reste pas les bras croisés devant les frasques de son voisin, et qu’il est capable de solutions créatives pour éviter une crise économique. Andrew Scheer l’a critiqué sur ce front, mais le chef conservateur n’a pas été capable de proposer rien de mieux pour l’instant.

Ensuite, la sécurité et l’immigration, des thèmes pour lesquels Justin Trudeau veut éviter de laisser trop de place aux conservateurs. C’est pourquoi l’ancien chef de police de l’Ontario, Bill Blair, prend du galon et se hisse à la tête du nouveau ministère de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé.

S’adapter à la nouvelle donne dans certaines provinces

Mais en plus des dossiers qu’il aimerait voir devenir des enjeux-clés aux élections de 2019, Justin Trudeau devait également s’adapter à la nouvelle donne sur la scène provinciale, avec l’arrivée de Doug Ford en Ontario, et les changements de garde qui pourraient s’annoncer au Québec et en Alberta.

Entre ainsi en scène son homme de confiance, Dominic LeBlanc, un nouveau ministre des Affaires intergouvernementales à la langue bien pendue, qui se consacrera à pousser l’ordre du jour des libéraux sur un autre palier gouvernemental.

C’est que le premier ministre a bien besoin de la collaboration des provinces pour prouver qu’il est en mesure de mener à bien ce qui lui tient à cœur : plan de lutte contre les changements climatiques, légalisation de la marijuana, unité contre le protectionnisme…

Car au-delà des thèmes qui définiront la prochaine campagne électorale, c’est aussi sur son bilan que les électeurs jugeront Justin Trudeau.