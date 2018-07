Des affiches ont notamment fait leur apparition dans les rues de Roberval et de Saint-Félicien, deux villes qui font partie de la circonscription du premier ministre Philippe Couillard. On peut lire sur celles-ci : « Libécaquiste, Caquilibéral, du pareil au même, on mérite mieux ».

Des pancartes ont été installées sur certains poteaux. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

La coalition, dont font notamment partie le Syndicat de la fonction publique et le Syndicat des métallos, soutient par cette campagne que la Coalition avenir Québec et le Parti libéral ne sont pas à la hauteur de ce que méritent les électeurs. Les syndicats affirment que les libéraux ont fait « reculer la qualité de vie des Québécois ces dernières années » et que la CAQ « promet de faire pire ».

Selon la coalition, le bilan des réformes Barrette-Couillard dans le secteur de la santé est « désastreux » et les libéraux « ont accéléré l'effritement du réseau public d'éducation ».

En tout, quatre circonscriptions ont été visées par ce premier affichage de pancartes. Outre Roberval, il y a Taschereau dans la région de Québec, Pointe-aux-Trembles dans la région de Montréal et Saint-Jérôme dans les Laurentides.

La coalition promet que d'autres circonscriptions seront ciblées au cours des prochaines semaines et que la campagne prendra également d'autres formes.