Un texte de Camille Martel

Il y en a qui font des dépressions [...]. Les gens sont très inquiets , déplore Jeanne Savoie, une employée de l'Association coopérative des pêcheurs de l'île.

Elle a fait de 200 à 300 heures de moins cette année à l'usine de transformation des produits de la mer où elle travaille. Une situation dans laquelle se retrouvent tous ses collègues, selon elle.

C'est très préoccupant. On a déjà eu une situation semblable, mais une seule fois. À la fin des années 1990, nos heures avaient diminué de beaucoup dû à la fermeture de la pêche au poisson de fond , explique-t-elle.

Jeanne Savoie ne comprend pas pourquoi les critères d'admissibilité à l'assurance-emploi ont autant changé. Maintenant, il faut travailler 525 heures, avant c'était 420 heures et il n'y a pas que ça, il y a aussi le nombre de semaines assurables qui est passé de 30 à 21.

Jeanne Savoie, employée de l'Association coopérative des pêcheurs de l'île et Mireille Noël, présidente de la section locale 1727 du Syndicat UNIFOR. Photo : Radio-Canada

On entend beaucoup de choses inquiétantes. Des gens vendent leurs biens, leur maison, etc. Jeanne Savoie, une employée de l'Association coopérative des pêcheurs de l'île

Elle dit ne pas avoir fait face au trou noir encore, car elle est employée à l'usine depuis plusieurs décennies, mais la plupart de ses collègues n'y échappent pas.

Le « trou noir » est la période où les prestations d'assurance-emploi des travailleurs saisonniers sont échues et où ils n'ont pas encore repris leur travail. Ils sont alors privés de toute source de revenu.

Selon elle, la solution serait de revoir les critères d'admissibilité à la baisse, mais aussi de modifier les régions économiques de l'assurance-emploi.

Le Nouveau-Brunswick est divisé en trois régions économiques : Fredericton-Moncton-Saint-Jean, Madawaska-Charlotte et Restigouche-Albert.

Or, plusieurs travailleurs saisonniers qui oeuvrent dans la région Restigouche-Albert déplorent le fait que la zone recouvre un trop grand territoire et ne prend pas en compte les disparités régionales.

Ça nous nuit beaucoup d’être dans la région Restigouche-Albert , croit Jeanne Savoie.

On ne laissera pas tomber les gens , assure Serge Cormier

Le député d'Acadie-Bathurst se fait un point d'honneur de rassurer les citoyens qu'il représente.

Il a répété à plusieurs reprises en entrevue avec Radio-Canada qu'il ne laisserait pas tomber les employés des industries saisonnières.

Pour ce faire, il estime que les 240 millions de dollars qui ont été ajoutés dans le budget fédéral cette année aideront ceux qui font face au trou noir.

L'argent, c'est pour les aider à se qualifier à l'assurance-emploi , explique-t-il.

J'ai très confiance, car l'argent est là. Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Il précise que les fonds servent à dépanner pour le moment, mais qu'il y aura des ajustements au système de l'assurance-emploi dans le futur.

Pas de nouvelles régions économiques

Le député écarte toutefois l'idée de nouvelles régions économiques de l'assurance-emploi au Nouveau-Brunswick, même si c'est la requête principale des travailleurs saisonniers.

Ça ne changerait pas grand-chose , estime-t-il. Il explique que les différentes zones qui composent la région économique de Restigouche-Albert ont un taux de chômage presque similaire.

Serge Cormier, député libéral fédéral d'Acadie-Bathurst Photo : Radio-Canada/René Landry

Si on prend la région de Miramichi, le taux de chômage est aux alentours de 12 %, alors ça changerait quoi une région distincte? Le taux de chômage est élevé partout. Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Il croit plutôt qu'un volet de l'assurance-emploi pourrait être réservé aux travailleurs saisonniers.

De plus, il dit vouloir soutenir l'industrie du travail saisonnier coûte que coûte : On veut garder ces gens dans leur métier.

Serge Cormier soutient toutefois qu'il y a encore des emplois qui ne sont pas pourvus dans l'industrie de la transformation des produits de la mer au Nouveau-Brunswick.

Il n'y a peut-être pas des milliers d'emplois, mais il y en a. Il y a même des usines qui payent le déplacement de leurs employés , assure le député.