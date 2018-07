Les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine; quelques chantiers ont pris du retard. Les nombreuses signalisations spéciales et les voies réduites donnent peu de répit aux conducteurs.

Sur le boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi, les travaux touchent à leur fin, mais le trafic est encore dense pendant les heures de pointe.

On n’a pas le choix, il faut être patient. C'est sûr qu'il y a des problèmes et des imprévus, mais on est chanceux d'être prolongé de deux semaines. C'est la plus grande artère de la ville, c'est un peu tannant, admet le président du comité des travaux publics de la ville, Michel Tremblay.

Pont Dubuc

Les ouvriers de la firme Cegerco, qui dirige la réfection du pont Dubuc, vont reprendre du service dans quelques jours. Les travaux de réfection, échelonnés sur cinq ans, n’empêchent pas la circulation entre les deux rives du Saguenay.

L'entrave qui va être mise en place, ça va être une aire de travail protégée. Les automobilistes devront prioriser soit la voie de droite pour se rendre vers Jonquière ou encore sur le boulevard Saint-Paul [soit] la voie de gauche pour se rendre en direction sud ou au centre-ville de Chicoutimi , explique la porte-parole régionale du ministère des Transports, Andréanne Duchesne.

Il faudra attendre la fin de l'automne pour circuler librement sur le pont.

D’après le reportage de Flavie Villeneuve