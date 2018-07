Mercredi, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé avec la présidente-directrice générale de la Bruce Trail Conservancy, Beth Gilhespy, que l'Agence Parcs Canada a conclu un accord pour acquérir le territoire de l'anse Driftwood.

Ce terrain représentera 9 % des terres du parc national et 22 % de son littoral. Il abrite une dizaine d'espèces en péril et des douzaines de grottes. Il fait également partie de la réserve de biosphère de l’escarpement du Niagara de l’UNESCO.