Un texte de Mathilde Monteyne

« Tout est bien rôdé parce que c'est comme dans les magasins d'animaux, ils vous mettent l'animal dans les mains puis, là, c'est 75 % de la vente. » Irène Mazdou, qui vient de France et est arrivée en 2016 à Winnipeg, est toujours en colère.

En 2016, après lui avoir fait visiter un appartement, l’agence immobilière avec laquelle elle est entrée en contact lui explique qu’elle ne pourra pas conclure le contrat, et ce, même si la jeune femme prouve avoir les fonds suffisants.

La cause invoquée est qu'Irène Mazdou ne dispose pas d’un travail, ni d’historique bancaire au Canada. « À la fin de tout ce speech, ils ont terminé par : “Mais si vous voulez payer un an d’avance, vous pouvez emménager demain”. Ne connaissant pas la réglementation ici, je me suis dit que ce serait le cas partout », regrette la jeune femme.

Irène Mazdou explique qu'elle a payé un an de loyer en avance, soit l'équivalent de 13 000 $. Photo : Radio-Canada/Ron Boileau

Elle pense que les nouveaux arrivants constituent une cible de choix.

« Ils le font en disant : "Je peux rien faire, mais si ça vient de vous, c’est ok", alors vous vous retrouvez dans une situation où, en fait, eux vous font une faveur, du fait que votre dossier est peu vendable [à cause de l’absence d’historique bancaire dans le pays] », explique Irène Mazdou.

Or, cette façon de procéder est illégale. Selon Tom Ormiston, directeur adjoint à la Direction de la location à usage d’habitation au sein du ministère de la Justice provincial, « il existe des situations où un propriétaire peut demander un loyer d’avance, mais ça ne peut pas constituer une condition au contrat ».

Tom Ormiston, directeur adjoint à la Direction de la location à usage d'habitation au sein du ministère de la Justice provincial Photo : Radio-Canada/Ron Boileau

Il ajoute que les locataires sont en droit de s’attendre à payer des loyers mensuels, sauf s’il en est décidé autrement, d’un commun accord.

Pourtant, l’histoire d’Irène Mazdou ne constitue pas un cas isolé. Un autre nouvel arrivant, qui souhaite rester anonyme, nous a fourni le courriel de l’agence avec laquelle il a voulu traiter. Sur celui-ci, on peut lire qu’étant donné qu’il ne dispose pas d’historique bancaire dans le pays, ni de garant, l’agence peut considérer sa demande s’il « est prêt à payer [son] dépôt de garantie et un an de loyer en avance ».

Après avoir détaillé le calcul, le courriel précise que cela s’élèvera à presque 10 000 $.

Bonjour, je vous appelais à propos de l'appartement que vous souhaitez louer. Étant donné que vous êtes nouveau dans le pays et que vous n'avez pas d'historique de loyer canadien, de références de travail ou de garant, mon superviseur propose que nous considérions votre demande si vous êtes prêt à payer votre dépôt de garantie et un an de loyer à l'avance. [...] Cela reviendrait à un total de 9562.50 $. Photo : Radio-Canada

Après avoir pointé une mauvaise compréhension de l’anglais du nouvel arrivant, puis nié l'envoi du courriel, l'agence a finalement prétendu qu'il s'agissait d'un malentendu. Ils se seraient mal exprimés.

Qu’est-ce qui est autorisé ?

Tom Ormiston explique que « les propriétaires veulent réduire les risques et ils vont examiner l’historique de crédit du locataire, avec sa permission. Ils vont aussi souvent demander des références de travail ». Concernant le dépôt d’une garantie, il ne peut pas excéder la moitié du loyer mensuel.

Ces renseignements sont disponibles sur le site internet de la province.

Conseils aux locataires : Visiter personnellement le logement avant d’effectuer un paiement

Réaliser un rapport sur l’état de l’unité locative avec le locateur

S’assurer d’obtenir une copie du contrat de location signé par les deux parties

Vérifier que le contrat contient les éléments obligatoires suivants : les noms des parties, l’adresse du logement concerné, le montant mensuel du loyer et ce qu’il inclut comme frais.

Quels sont les recours ?

Tom Ormiston conseille de s’adresser à la Direction de la location à usage d’habitation qui s’assurera de prendre contact avec le locateur afin de lui rappeler les règles en vigueur. Si, toutefois, le différend persiste, l’organisme provincial mène également des résolutions de conflit à l’amiable et, en derniers recours, tranche les conflits lors d'audiences.