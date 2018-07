Un texte de Julie Tremblay

Alors que la Régie s'attendait à des redevances d'environ 7 millions de dollars par année, 6,8 millions de dollars viennent de lui être versés après seulement 6 mois d'exploitation.

C'est au-delà de nos espérances. Le gisement éolien s'est très bien comporté, c'est une excellente nouvelle. [...] On parle de 600 000 dollars pour chacun des actionnaires. Il y a un 800 000 qui est mis en réserve pour une prochaine distribution. Michel Lagacé, président de la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, n'a pas caché son soulagement de constater enfin l'aboutissement de plus de 7 ans de travail.

« On reçoit ça comme un cadeau, mais dans le fond, c'est le fruit de notre travail. On a travaillé tellement fort », a-t-il dit.

Une éolienne du parc éolien communautaire Nicolas-Riou Photo : Radio-Canada

Selon le préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, les résultats obtenus prouvent aussi qu'il est possible de produire de l'énergie à faible coût.

À 6,3 cents du kilowatt, on est inférieur à ce que la Romaine a sorti. Le fait qu'on soit partenaires fait en sorte qu'au moins 50 % des profits restent en région et on est dans des coûts qui sont très compétitifs. Francis-St-Pierre, préfet de la MRC Rimouski-Neigette

Des investissements moins importants que prévu

Les membres de la Régie se réjouissent d'autant plus que la somme qu'ils ont investie dans le projet a été moins importante que prévu. Alors qu'ils devaient y investir 50 millions de dollars, le projet leur a plutôt coûté 36 millions.

« On parle de 36 millions en coûts. Aujourd'hui, on a un versement de presque 7 millions, donc on aurait le 5e de la dette de remboursée si demain matin on décidait de la rembourser », explique Michel Lagacé.

Selon M. Lagacé, c'est la qualité du projet, de même qu'une participation accrue des institutions financières ont permis à la Régie de réduire les investissements prévus.