Un texte de Piel Côté

Les deux voitures, qui seront utilisées par les employés de l'usine de traitement d'eau, parcourront un minimum de 20 000 kilomètres par année.

Selon le directeur à la gestion des eaux et de l'environnement du territoire, Stéphane Lacombe, indique le coût de roulement annuel des nouvelles voitures sera moindre, notamment en ce qui concerne l'entretien et évidemment l'essence non utilisée. Les nouvelles voitures devraient coûter 500 $ par an contre environ 2900 $ pour une automobile à essence qui roulerait 20 000 kilomètres.

M. Lacombe s'attend également à ce que la flotte de voitures électriques grandisse au cours des prochaines années, à condition que les besoins puissent être comblés, spécialement en ce qui concerne les véhicules plus lourds, comme les camionnettes.

« C'est sûr qu'éventuellement il va avoir d'autres véhicules, mais on ne remplace pas des véhicules lorsqu'ils ne sont pas à terme pour le plaisir de les remplacer. On attend qu'on soit rendu à la fin de la location ou à la fin de la durée de vie utile du véhicule », assure-t-il.

De son côté, la Ville de Val-d'Or utilise un véhicule électrique depuis 2016, dans le département des permis, alors qu'à Amos, on envisage l'achat de ce type de voitures au cours des prochains mois.

Enfin à La Sarre, on analyse le projet, mais la municipalité ignore la date du premier achat.