Un texte de Brigitte Dubé, en collaboration avec Léa Beauchesne



Dominic LeBlanc, qui était à la tête de Pêches et Océans Canada, a été nommé ministre des Affaires intergouvernementales, du Nord et du Commerce intérieur lors du remaniement ministériel de mercredi, à Ottawa.

Quant à M. Wilkinson, il était jusqu'à aujourd'hui secrétaire parlementaire au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques.

En Gaspésie, Dominic LeBlanc a été fortement critiqué par les pêcheurs ces dernières semaines, notamment pour la fermeture de nombreuses zones de pêches en raison de la présence de baleines noires.

Dominic LeBlanc devient ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association des crabiers gaspésiens, Daniel Desbois, espère qu’il y aura plus de dialogue avec M. Wilkinson.

On a toujours espoir que ça change. Des fois, ça fait du bien. On n’a pas eu beaucoup d’écoute avec M. LeBlanc. Daniel Desbois, président de l’Association des crabiers gaspésiens

Le président de l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie, Vincent Dupuis, espère quant à lui que le nouveau ministre va se familiariser rapidement avec les dossiers.

Il y a beaucoup de dossiers chauds comme la protection de la baleine noire et la crise de la crevette, mentionne-t-il. Il y a aussi la pêche au sébaste qui s’en vient. La saison est courte, il faut faire vite.

Le fait que M. Wilkinson soit anglophone et qu'il soit originaire de l’ouest du pays ne l'inquiète pas. Ça dépend de la personne, estime-t-il. On a déjà eu des ministres de l’Ouest qui n’étaient pas pire que ceux d’ici.

Crabes fraîchement pêchés dans un bac. Photo : Radio-Canada

Mais, comme M. Desbois, il souhaite que le courant passe mieux avec le nouveau ministre. On aimerait que le ministre nous demande notre opinion avant de se faire une idée, dit-il, pour prendre les bonnes décisions. C’est nous qui [avons] l’expertise sur le terrain.

Ce n’est pas mieux un ministre qui est plus proche, mais qui ne consulte pas. On a essayé plusieurs fois de parler au ministre LeBlanc et ça a toujours été difficile. Vincent Dupuis, président de l’Association des capitaines propriétaires de la Gaspésie

Du côté des Îles, le président de l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine (APPÎM), Mario Déraspe, est plus clément à l’endroit de Dominic LeBlanc. Selon lui, le dossier de la baleine noire était loin d’être facile à gérer.

Pêches et Océans Canada a imposé la fermeture de ces zones aux pêcheurs de crabe des neiges. Photo : Radio-Canada

Il souligne que M. Leblanc a fait de bonnes réalisations pour les pêcheurs côtiers, notamment les modifications qu'il a proposées pour la Loi sur les pêches. Elles visent à protéger les pêcheurs indépendants et à empêcher que des corporations puissent à la fois pêcher la ressource et la transformer.

Si on fait le bilan général de ce qu’il a fait, je pense que c’était pas si mal. Avec les baleines noires, ça a été difficile pour M. LeBlanc. Mario Déraspe, président de l’Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine (APPÎM)

Les mesures pour les protéger ont été plus pénibles pour les pêcheurs de la Gaspésie , concède-t-il.

M. Déraspe espère que le nouveau ministre va mener à terme les modifications proposées par son prédécesseur. Il admet aussi que M. LeBlanc était un Acadien et que les contacts étaient peut-être plus faciles pour les Madelinots.

Une baleine noire trouvée morte dans le golfe. Photo : La Presse canadienne/Marine Animal Response Society

Il croit que l’expérience de cette année pourra permettre de faire des ajustements pour l’an prochain.