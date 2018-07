Un texte de Gilles Munger

Le conseiller municipal du district, Marc Bouchard, explique que deux études démontrent que la piscine a des fuites importantes. Il faudrait au-delà d'un million de dollars pour reconstruire les installations.

Les fuites sont probablement dans la canalisation sous la piscine, donc, la piscine est finie. Marc Bouchard, conseiller municipal

Le conseiller ajoute qu'il y a déjà trois autres piscines dans l'arrondissement de Chicoutimi et qu'elles répondent amplement à la demande. Il précise qu'à peine une trentaine de citoyens se sont rendus à une consultation publique où plus de 600 personnes étaient conviées plus tôt ce printemps.

Le pavillon du Parc Murdock sera conservé puisqu'il est en bon état. Photo : Radio-Canada/Rémi Tremblay

Au Comité des loisirs Sydenham, le président Alain Aubin se dit déchiré par cette décision. Il aimerait garder la piscine, mais croit qu'il vaut mieux retirer le bassin vide qui dévisage le parc Murdock.

On peut en faire, des affaires, pour 1,5 million dans un quartier. Alain Aubin, président du Comité des loisirs Sydenham

Plan de développement

De son côté, la mairesse Josée Néron s'était fortement opposée à la fermeture de la piscine sous le règne de son prédécesseur, Jean Tremblay. Elle croit maintenant que cette fermeture est incontournable.

Je sais qu'au niveau de l'aménagement des parcs, il y a des plans qui sont préparés, qui vont être présentés. Josée Néron, mairesse de Saguenay

La Ville de Saguenay présentera un plan de réaménagement pour le parc Murdock au mois d'août, juste avant de publier les appels d'offres pour la démolition de la piscine.

L'ancien conseil municipal avait ainsi réaménagé le parc Saint-Laurent dans l'arrondissement Jonquière, où des jeux d'eau et des jeux pour enfants avaient été installés après la fermeture de la piscine, elle aussi survenue en 2014.