Un texte de Laurence Royer

La ministre de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault, ainsi que le député fédéral d'Argenteuil-La-Petite-Nation, Stéphane Lauzon, ont multiplié les conférences de presse en matière d’accessibilité au logement, mercredi à Sept-Îles.

La ministre croit qu'il est nécessaire de venir en aide aux personnes qui ont des faibles revenus et qui souhaiteraient revaloriser leur propriété.

Il y a des gens qui sont propriétaires de leur maison depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ces gens-là, qui ont grandi dans leur maison et qui sont rendus à la retraite aujourd’hui, n’ont pas nécessairement les mêmes revenus. Lise Thériault, ministre responsable de la Protection du consommateur et de l'Habitation

Inauguration de l'habitation des îles

En présence de dignitaires de la Municipalité, Lise Thériault et Stéphane Lauzon ont aussi officiellement inauguré la résidence pour aînés autonomes L’Habitation des Îles.

La ministre Lise Thériault procède à la coupure du ruban lors de l'inauguration officielle de la résidence pour personnes âgées autonomes L'habitation des Îles. Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreau

L'immeuble de 60 logements a été construit dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, qui permet aux résidents d'avoir accès à un logement à prix abordable.

Lise Thériault a rappelé l'importance de ce projet de 11 millions de dollars dans la communauté. Les unités de la résidence, ouverte en avril 2018, sont déjà toutes occupées.

Ça permet à nos aînés de rester plus longtemps dans la communauté. Lise Thériault, ministre responsable de la Protection du consommateur et de l'Habitation

La moitié des locataires de L’Habitation des Îles bénéficient du programme Supplément au loyer de la Société de l'habitation du Québec. Cette aide financière leur permet de ne débourser que 25 % de leur revenu pour se loger.

Modernisation d’habitations à loyers modiques

Lise Thériault et Stéphane Lauzon ont également souligné les investissements des gouvernements provincial et fédéral pour l'amélioration et la modernisation d'habitations à loyer modique sur la Côte-Nord.

Ils ont rappelé qu’entre 2014 et 2018, 46 millions de dollars ont été investis dans la région pour rénover des immeubles à loyers modiques de la Côte-Nord.