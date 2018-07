La directrice adjointe aux communications, marketing et services à la clientèle, Sophie St-Pierre, note que « les travaux sur le pont font partie d’un plan d’entretien annuel visant à l’amélioration du roulement impliquant des travaux d’asphaltage et réduction du bruit qui est causé quand les autobus empruntent le pont ».

Le pont Noir permet de transporter les usagers de l'Est de Gatineau vers Hull ainsi qu’au centre-ville d'Ottawa. Ce n'est pas la première fois que la STO tente de s'attaquer à ce problème de pollution sonore.

Quelque 745 200 $ ont déjà été injectés dans des travaux d'entretien du pont Noir depuis la mise en service du Rapibus à l'automne 2013 et l'utilisation du pont par le transporteur public.

« La situation s’améliore par rapport au bruit. On s’est déjà attaqué aux problèmes de bruit fort, et là vu qu’on entend moins les bruits forts, on entend les autres bruits qui sont maintenant audibles et c’est ceux-là qu’on veut régler », ajoute Sophie St-Pierre.

Les travaux pour la réduction du bruit, qui devraient débuter en début août, mèneront à des détours par l'autoroute 50. Ils seront effectués pendant les fins de semaine quand le réseau est moins occupé.

Un résident inquiet

Denis Richet dit qu’il dépose une plainte une fois par an sur la situation sur le pont Noir. Il souhaite des indemnités pour les résidents des environs ou une restructuration du pont.

« J’aimerais avoir une réduction de taxes ou un changement total sur le pont, que la [STO] mette du pavé sur tout le pont », tranche-t-il.

Il ajoute que les travaux déjà effectués par la STO n’ont pas réellement amélioré l’état du bruit sur le pont Noir et ne croit pas que ceux qui seront entrepris feront une différence. Certains autres résidents rencontrés saluent toutefois les travaux faits au cours des dernières années.