La première a eu lieu avec la présence de plusieurs conseillers municipaux de Gatineau. La deuxième, elle, devant la Chambre de commerce de Gatineau et Vision Centre-Ville.

Une cinquantaine de gens issus du milieu d’affaires se sont présentés à la deuxième réunion, où Brigil défend sa proposition de désignation patrimoniale alternative du Quartier du Musée.

L’alternative est décrite par Brigil comme « évolutive et innovative [sic] et tient compte de la dimension historique du quartier en assurant la préservation identitaire », afin de « trouver un réel équilibre favorable à tous entre préservation, restauration, démolition, construction et innovation ».

La citation patrimoniale proposée par le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Gatineau est trop « statique » et « conservative », peut-on-lire dans un document de la réunion.

La citation patrimoniale, si elle est acceptée par le conseil municipal de Gatineau, viserait un quadrilatère délimité par la rue Laurier au sud, le boulevard Maisonneuve au nord, le boulevard des Allumettières à l’est et la rue Victoria à l’ouest.

La portion du Quartier du Musée visée par une proposition de citation patrimoniale. Photo : Courtoisie / Ville de Gatineau

Cette éventuelle désignation pourrait avoir des impacts sur le projet de tours de 35 et 55 étages du groupe Brigil dans le secteur, puisqu’elle limiterait la hauteur des nouvelles constructions à 3 étages.

Le conseil municipal se prononcera définitivement sur la question le 28 août prochain.

Plus de détails à venir