Je ne peux pas dire s'il y a plus d'ours, mais il y a plus de plaintes. Les gens semblent avoir plus de visites des ours , explique Léon LeBlanc, superviseur des ressources au Ministère du Développement de l'énergie et des ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.

La présence d'ours est en grande partie reliée à une mauvaise gestion des déchets domestiques, explique-t-il.

Plus de 50 % du temps c'est un problème de gestion de poubelles. Léon LeBlanc, superviseur des ressources au ministère du Développement de l'énergie et des ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

Certaines matières organiques se retrouvent sur les trottoirs pendant plusieurs jours, souligne Léon LeBlanc.

Avec la chaleur des derniers jours, les odeurs attirent davantage les ours.

Un ours noir dans la nature. Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh

Un ours qui trouve de la nourriture à un endroit aura tendance à y revenir, explique-t-il

Afin d'éviter de créer cette habitude, le gouvernement encourage les citoyens à isoler leurs déchets et ne pas nourrir les animaux sauvages.

Mesures préventives Disposer ses déchets dans une poubelle noire ou dans un lieu fermé tel qu'un garage ;

les sacs de déchets doivent être placés pour le ramassage à la dernière minute ;

garder le barbecue et les aires de repas propres ;

retirer les mangeoires à oiseaux dès la mi-avril.

Lorsque des ours importunent des résidents, des pièges peuvent être installés.

Ces pièges permettent d'attraper un ours en moyenne une fois sur cinq, précise Léon LeBlanc.

L'ours est ensuite amené à des dizaines de kilomètres plus loin, mais cela ne l'empêchera pas de revenir.