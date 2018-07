Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Arrivée avec son fils adolescent en 2008 en tant que réfugiée, Luz Angela Toro a dû laisser ses deux filles en Colombie. Ces dernières, Adriana et Marcela, étaient déjà majeures à l'époque.

Malgré cette séparation difficile, Luz Angela avait bon espoir qu’elles la rejoignent par la suite. Leur première demande de statut de réfugié a toutefois été refusée et, depuis 10 ans, Luz Angela tente par tous les moyens de faire venir ses filles au Canada, que ce soit en tant qu'étudiantes ou simples voyageuses.

Selon Luz Angela, puisque l’ambassade connaît déjà l’objectif d’Adriana et de Marcela en raison de la demande initiale, elle craint qu’elles ne retournent pas à la maison une fois le visa expiré.

Les agents d'immigration trouvent que les filles ont beaucoup d'attachement familial ici et pensent probablement qu'elles aimeraient rester. Oui elles aimeraient rester, mais jamais comme [clandestines]. Luz Angela Toro

Refusée même après avoir trouvé un travail

L'une de ses filles s'est trouvé un emploi dans la région d'Edmundston en tant qu'esthéticienne au Motel Clé O Spa. Mais nouveau revers : l'ambassade canadienne à Bogota a refusé de lui donner un visa de travail.

La propriétaire du motel comprend difficilement ce refus, elle qui peine à trouver de la main-d’œuvre. C’est très décevant parce qu’il y a des gens de l’extérieur qui aimeraient venir travailler, puis malheureusement on est très limité au niveau des professionnels , explique Sylvie Morneault.

Critères d'admissibilité pour un visa Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada explique que pour avoir sa demande de visa approuvée, un demandeur doit convaincre l’agent des visas : qu’il est en bonne santé et qu’il ne présente pas de risque en matière de santé ;

n’a pas de casier judiciaire ;

ne constitue pas un risque pour la sécurité du Canada ;

est titulaire d’un passeport ou d’un titre de voyage valide ;

a suffisamment d’argent pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille (s’il y a lieu) pendant qu’ils sont au Canada ;

a suffisamment de liens à son pays d’origine ;

quittera le Canada lorsque son visa expirera ;

satisfait à toutes les autres exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Des refus vraiment difficiles pour le moral

Aujourd'hui grand-mère de deux jeunes garçons, Luz Angela doit elle-même se rendre en Colombie pour une visite annuelle.

Elle vit un coup dur chaque fois qu'elle et ses filles essuient un refus. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce qu'on met dans ces papiers beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir et beaucoup de planification , explique-t-elle.

Son mari, Jean-Yves Francoeur, est attristé de l’effet qu’ont les refus répétitifs sur la santé mentale de sa femme. De plus, il ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne saisit pas l’opportunité d’accepter des immigrantes prêtes à travailler. Ce sont des personnes qui ont du potentiel, de jeunes femmes intelligentes qui ont entrepris des études qu'elles n'ont pas terminées encore. Ce sont des gens qui pourraient être productifs dans notre société , argumente-t-il.

Luz Angela Toro garde malgré tout espoir que ses filles fouleront un jour le sol canadien.

Mon 50 % est ici, mon autre 50 % est en Colombie. J'aimerais avoir mon 100 % au Canada parce que j'aime beaucoup le Canada. Le Canada est un pays d'opportunités pour moi jusqu'à maintenant, j'aimerais aussi que le Canada donne ces opportunités à mes filles. Luz Angela Toro

Chaque cas est différent

Selon Sébastien Morneault, du Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest, chaque demande est traitée selon ses spécificités.

Il croit toutefois que le fait de demander une résidence permanente en premier lieu peut effectivement nuire aux demandes subséquentes. Si on fait une demande de résidence permanente [et qu'elle] est refusée et qu’ensuite on applique pas longtemps après pour un permis étudiant, par exemple, ça envoie un message que l’intention première n’est pas vraiment de venir étudier, c’est une autre avenue qu’on essaie d’emprunter pour pouvoir rentrer au pays .

Il estime par contre que tout espoir n’est pas perdu pour des cas comme celui d’Adriana et Marcela, puisqu’il existe une multitude de programmes d’immigration différents et que l’application à l’un d'eux pourrait fonctionner.