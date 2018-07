L'opération a été lancée mercredi à Montréal, Toronto et Vancouver avec à l'appui une série de données révélatrices, notamment que ce gaspillage représente une perte annuelle moyenne de 1100 $ par ménage.

Ramenée à l'échelle hebdomadaire, cette perte correspond à un sac d’épicerie sur cinq, précise la nutritionniste Johanne Vézina. « C’est souvent une question de gestion. On ne les voit pas [les aliments] dans le frigo », dit-elle.

Et de fait, les aliments les plus gaspillés sont les fruits et les légumes, sans parler des restes de table.

La principale cause du gaspillage est « un manque de planification dans les repas ou dans la préparation », renchérit Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente à la performance des opérations chez Recyc-Québec. « L’initiative qu’on lance aujourd’hui vise à donner des trucs concrets au consommateur pour mieux préparer, planifier et conserver les aliments en vue d’éviter le gaspillage », poursuit-elle.

Le Conseil national zéro déchet relève que chaque jour, 2,4 millions de pommes de terre sont gaspillées dans les foyers canadiens, 1,2 million de pommes trouvent le chemin du compost ou de la poubelle, 1 million de tasses de lait finissent dans l'évier, 750 000 miches de pain sont jetées et 450 000 oeufs ont été pondus pour rien.