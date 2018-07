« Regardez les chiffres, regardez ce que nous avons fait, regardez les sanctions », a déclaré le président depuis la Maison-Blanche.

Interrogé peu après sur le fait de savoir si la Russie, accusée d'interférence dans les élections américaines, visait toujours les États-Unis, il a répondu d'un simple « non », sans autres précisions.

Lundi, le directeur du renseignement américain Dan Coats a mis en avant les évaluations « claires » de ses services sur une ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et a évoqué les « efforts en cours » de Moscou pour « saper » la démocratie américaine.

La surprenante conférence de presse du président américain avec son homologue russe dans la capitale finlandaise, lundi, lui a valu de très vifs reproches au sein de son propre camp politique, nombre d'élus exprimant leur consternation.

Face au tollé, M. Trump a tenté mardi de limiter les dégâts, assurant – sans vraiment convaincre – que sa langue avait fourché lorsqu'il avait semblé prendre le parti de l'homme fort du Kremlin.

Paradoxe pour un président américain : il a été contraint de dire explicitement qu'il acceptait les conclusions... des services de renseignement américain, selon lesquelles la Russie a interféré dans l'élection de 2016.

« Tellement de personnes haut placées dans le renseignement ont adoré ma prestation en conférence de presse à Helsinki », a-t-il tweeté mercredi matin, renforçant le sentiment que sa volte-face partielle de la veille lui avait été imposée par ses conseillers.

« Nous nous sommes très bien entendus, ce qui a vraiment dérangé beaucoup de personnes remplies de haine qui voulaient voir un match de boxe », a-t-il ajouté, promettant de « grands résultats à venir ».

« Certains DÉTESTENT le fait que je me sois bien entendu avec le président Poutine de Russie, a-t-il encore tweeté mercredi. Ils préféreraient aller en guerre que de voir ça ».

À l'exception du sénateur Rand Paul, rares sont les républicains à avoir ouvertement défendu la prestation du président au sommet d'Helsinki, première rencontre bilatérale entre le 45e président américain et le président russe.

Dans les jours précédant son étape finlandaise, à Bruxelles ou Londres, M. Trump a de l'avis général distendu les liens transatlantiques, avec ses charges contre l'Allemagne, l'Union européenne ou le Royaume-Uni.

Sa tournée a déclenché une avalanche de commentaires négatifs émanant de multiples élus et experts géopolitiques, allant de « surréaliste » à « traître » en passant par « embarrassant », « indéfendable », « irréfléchi ».

Accusée de faiblesse face à la Russie, l'administration Trump a annoncé le 6 avril des sanctions contre des oligarques proches du Kremlin. Les sanctions, qui visent 38 personnes et entités, ont été prises pour punir la Russie notamment pour son ingérence dans les élections américaines de 2016 et son attitude en Ukraine, promulguée à contrecœur par Donald Trump. Plus tôt en mars, une quinzaine de pays occidentaux, dont les États-Unis avaient décidé l’expulsion de plusieurs dizaines de de diplomates russes dans la foulée de l’affaire de Sergueï Skripal, ex-agent russe empoisonné au gaz innervant.