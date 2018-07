Le conseiller de Kildonan-Nord, Jeff Browaty, a déposé une proposition à cet effet au conseil municipal en juin, avec l’appui de la conseillère Janice Lukes, de Winnipeg-Sud-Saint-Norbert.

« Depuis mon entrée en fonction, j’écoute de près les deux côtés de ce débat. Je suis d’accord, les Winnipégois devraient avoir l’occasion de se prononcer directement sur cette question », déclare M. Bowman.

Il note que, pour bâtir une ville de 1 million de personnes, il faut un plan et une vision. La réouverture aux piétons de la fameuse intersection était une promesse phare du maire, qui était novice lors de la campagne de 2014.

M. Bowman regrette cependant que ce débat ait retenu autant l'attention, faisant oublier d’autres thèmes municipaux importants.

La candidate à la mairie Jenny Motkaluk souhaite que l’intersection de l’avenue Portage et de la rue Main reste fermée aux piétons.

Elle dénonce un comportement « insidieux » de la part du maire actuel, qui utilise une portion du budget de réparation des routes pour payer des consultants qui redessinent l’intersection.

La consultante en développement des affaires et candidate à la mairie Jenny Motkaluk affirme que la réouverture de l'intersection Portage et Main et l'élargissement du réseau de transport en commun rapide ne sont pas des priorités pour les Winnipégois. Photo : Radio-Canada/Travis Golby