Les termes de l'accord n'étaient pas immédiatement disponibles.

La coentreprise, qui portera le nom de Comprehensive Decommissioning International, sera établie à Camden, au New Jersey.

Elle étendra notamment la collaboration existante entre les deux entreprises sur le petit réacteur modulaire de Holtec.

SNC et Holtec affirment que la mise hors service de centrales nucléaires est devenue un marché à croissance rapide dont la valeur devrait atteindre 14 milliards $ US au cours des 10 prochaines années.

Les entreprises disent que la coentreprise aura recours à des technologies innovantes pour réduire le délai total nécessaire pour permettre une utilisation sans restriction des sites des centrales à huit ans ou moins.

« SNC-Lavalin continue d'étendre sa participation à la chaîne de valeur nucléaire, en collaborant avec notre estimé partenaire, Holtec », a affirmé dans un communiqué le président des activités d'énergie nucléaire de SNC-Lavalin, Sandy Taylor.

« Au-delà de notre collaboration avec Holtec pour les petits réacteurs modulaires, les contributions uniques de nos entreprises respectives apportent une solution complète de décontamination et de mise hors service des réacteurs, mettant en oeuvre technologie et innovation pour la gestion des combustibles et le démantèlement des installations. »