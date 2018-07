Un texte d'Alix Villeneuve



Tout au long de la journée, les voitures ont ralenti et plusieurs se sont même arrêtées quelques secondes sur le Chemin Bourque à Dieppe, où s’est déroulé l’accident.

Quelques dizaines de jeunes et leur famille se sont déplacés, mercredi, afin de saluer une dernière fois leur camarade.

Plusieurs groupes d'amis sont venus faire un tour pour se recueillir au courant de la journée. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

William Henman, qui considère le défunt comme son meilleur ami depuis la maternelle, n’a pas caché sa tristesse.

On allait à la piscine, on parlait, on allait à des partys ensemble. Quand on était petits, on avait tous les mêmes intérêts, on jouait aux Pokémon ensemble , a-t-il affirmé, la voix nouée par l’émotion.

Souvent on allait chez eux et on faisait des feux , a confié un autre jeune.

Il va maintenant y avoir une croix ici , lance une mère, venue se recueillir avec sa fille et ses amies.

Des canettes de bière ont été déposées sur le site. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Des bouteilles de bière en hommage

Des bouteilles de bière, des fleurs et des bougies ont été déposées en la mémoire du jeune Liam Anand. Le geste se veut un hommage au côté sociable du jeune homme.

Il était toujours happy, c’était lui la life du party, il amenait la joie William Henman

Un rassemblement a eu lieu mardi soir sur les lieux de l’accident.

Il y avait au moins une centaine de personnes juste ici, c’était rendu que le trafic était bouché , raconte un adolescent qui y a participé.

Un moyen de transport peu intuitif

La moto est un moyen de transport qui demande de la pratique, souligne Bill Walker, le président de sécurité NB, un organisme spécialisé à la prévention des décès par les collisions et les blessures.

Ce n'est pas une question d'âge. [...] Conduire une moto n'est pas intuitif. Bill Walker, le président de sécurité NB

Il souligne que se pratiquer avant de prendre la route est critique pour les jeunes conducteurs. Il rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques restrictions pour les nouveaux conducteurs, dont un couvre-feu la nuit et une tolérance zéro pour l'alcool.

Toutefois, l'expert en sécurité affirme que les nouveaux conducteurs devraient être davantage encadrés.

Mis à part les entraînements qui surviennent au début des cours de conduites, il n'y a actuellement aucune exigence pour les nouveaux conducteurs qui veulent une licence [avant d'obtenir le permis probatoire de 12 mois].

Il conseille aux conducteurs de moto de porter des vêtements clairs qui facilitent leur identification.

Les circonstances de l'accident de Liam Anand ne sont pas encore connues.