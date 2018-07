Un texte de François Robert

Dans le cas de Métal 7 de Sept-Îles, il s’agit d’un prêt de 740 000 dollars pour l’aider à continuer de croître.

L’aide fédérale a été annoncée par le député d’Argenteuil–La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, au nom du ministre du Développement économique, Navdeep Bains.

Le député Stéphane Lauzon précise à quoi servira ce prêt qui permet un investissement total de plus de 1,9 million de dollars pour l’entreprise.

C’est de l’acquisition d’installations, des équipements de tours de commande numériques, de l’équipement robotisé pour le soudage, des équipements de projection plasma. Ils vont faire aussi l’aménagement d’une station de projection thermique automatisée Stéphane Lauzon, député d’Argenteuil-La Petite-Nation

Le député d'Argenteuil-La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon Photo : CBC - Radio-Canada © 2018 / Michel Aspirot

Métal 7 exporte déjà dans une vingtaine de pays ses équipements spécialisés pour les minières et les alumineries. Plus de 85 personnes qui sont à l’emploi de Métal 7 à Sept-Îles, en plus de 25 à Québec.

Le président directeur général de Métal 7, Marc-André Gervais, souligne que la croissance de la demande pour les produits de son entreprise est très forte en Inde, de même qu’au Brésil et en Turquie notamment.

L’entreprise Envirolik située à Uashat obtient pour sa part un prêt sans intérêt de 174 083 $. La compagnie offre des produits traditionnels autochtones.

Les bottes de l'espoir, le projet de Josée Leblanc Photo : Radio-Canada

La propriétaire d’Envirolik, Josée Leblanc, souligne que ce prêt a aidé notamment au développement du site Internet de l’entreprise.

Cela a permis d’acheter de l’équipement, mais aussi de faire des modifications et de développer des patrons, de développer des produits, [...] indique Josée Leblanc. J’avais déjà tout dessiné les produits, mais on a engagé des patronistes pour vraiment en faire des patrons, pour nous montrer, pour nous donner l’expertise aussi.

Josée Leblanc prévoit embaucher quatre nouveaux employés dans les prochains mois qui s'ajouteront aux sept déjà en poste.