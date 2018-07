L'incident peu connu refait surface après 60 ans.

Le 24 juillet 1958, Louis Armstrong a joué devant plus de 2000 spectateurs dans un aréna du centre-ville de Charlottetown. La veille, il avait offert une prestation devant une foule équivalente à Halifax.

Mais la soirée s'est terminée sur une fausse note, rappelle l'historien insulaire Jim Hornby. « Il s’est passé quelque chose d’horrible au Charlottetown Hotel », indique-t-il.

Une annonce de journal fait la promotion du spectacle de Louis Armstrong à Charlottetown, le 24 juillet 1958. Photo : Radio-Canada

Des clients américains de l'hôtel se seraient plaints de devoir partager l'établissement avec des Noirs. Et le directeur de l'hôtel aurait pris la décision d'expulser Louis Armstrong et son orchestre, même s'il savait qui ils étaient.

Le groupe a finalement passé la nuit dans un motel.

Louis Armstrong ne pensait pas recevoir ce genre d’accueil au Canada, même si cela arrivait fréquemment aux États-Unis à l'époque. Jim Hornby, historien à l'Île-du-Prince-Édouard.

L’incident n’a pas été médiatisé à l’époque.



Je crois que nous n’en avons pas parlé pendant plusieurs années parce que les insulaires avaient honte de cet incident , affirme Jim Hornby.

L'historien Jim Hornby Photo : Radio-Canada

L’historien estime qu’il est temps de reconnaître l'injustice commise à l'égard de Louis Armstrong il y a 60 ans et de lui présenter des excuses, même si la légende du jazz est disparue depuis plusieurs décennies.

Lundi prochain, Jim Hornby organise une causerie et un spectacle de jazz au Beaconsfield Carriage House, à Charlottetown. Il y présentera des documents d'archives et des témoignages qu'il a recueillis au fil des ans au sujet du concert du 24 juillet 1958 et de l'incident qui s'est ensuivi.